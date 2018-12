To show του Ουέιντ στο 1000ο του ματς! (vids)

Τις 1000 συμμετοχές στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη έφτασε ο Ντουέιν Ουέιντ, ο οποίος έδειξε να το απολαμβάνει.

Ο Flash ήταν φοβερός κόντρα στους Κλίπερς και σταμάτησε στους 25 πόντους με 5 τρίποντα, 6 ασίστ και 6 ριμπάουντ.

Έτσι βοήθησε τους Χιτ να νικήσουν σε ένα ματς-ορόσημο για αυτόν.

Δείτε τις καλύτερες στιγμές του

In his 1,000th career #NBA game, Dwyane Wade puts up 25 PTS (5 threes), 6 REBS, & 6 ASTS. #OneLastDance #ThisIsWhyWePlay pic.twitter.com/aPV2SeATiB

Los Angeles shows love for @DwyaneWade following his 25/6/6 night in the @MiamiHEAT W! #OneLastDance #ThisIsWhyWePlay pic.twitter.com/wasBe28Sjw

— NBA (@NBA) 9 Δεκεμβρίου 2018