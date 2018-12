Tι έκανες ρε Οκόγκι!

Ο παίκτης των Τίμπεργουλβς έδωσε πάσα στον εαυτό του μέσω του ταμπλό και τελείωσε τη φάση στο ματς με τους Μπλέιζερς. Μια κίνησε που είχαν συχνά οι master του είδους Κόμπι Μπράιαντ και Τρέισι ΜακΓκρέιντι.

Josh Okogie throws it off the backboard to himself. pic.twitter.com/0SciTtWUre

— House of Highlights (@HoHighlights) 9 Δεκεμβρίου 2018