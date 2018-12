Ρονάλντο και Σίρερ απόλαυσαν ΝΒΑ στο «Madison Square Garden»! (pics)

Μεγάλη μπάλα παίχτηκε στο Madison Square Garden.

Δύο τεράστιοι επιθετικοί που έγραψαν με χρυσά γράμματα τα ονόματα τους στην ιστορία του ποδοσφαίρου βρέθηκαν στη Νέα Υόρκη και είδαν το ντέρμπι των Νικς με τους Νετς

Ο λόγος για τους Ρονάλντο και Άλαν Σίρερ, οι οποίοι πήραν δώρο από την ομάδα της Νέας Υόρκης και φανέλα με το όνομα τους.

Μάλιστα ο παλιός φορ της Νιούκαστλ, της Μπλάκμπερν και της εθνικής Αγγλίας αντάλλαξε φανέλες με τον Κρίσταπς Πορζίνγκις, ενώ ο Ντιλίκινα δεν έχασε την ευκαιρία να φωτογραφηθεί με το «Φαινόμενο».

legends @Ronaldo & @alanshearer took in their first live NBA action tonight at MSG! #NBACelebRow pic.twitter.com/aYjnD2fg3e

— NBA (@NBA) 9 Δεκεμβρίου 2018