Οι Μάβερικς νίκησαν τους Ρόκετς χάρη στον τρομερό Λούκα Ντόνσιτς και στους 11 συνεχόμενους πόντους που σημείωσε όταν το ματς ήταν στην... κόψη του ξυραφιού.

Ιδού τα... όργια του σούπερ Λούκα κόντρα στους Ρόκετς του Χάρντεν:

Luka Doncic scores 11 straight @dallasmavs PTS in the 4th quarter to propel them to victory! #NBARooks pic.twitter.com/Lb27hk14TW

— NBA (@NBA) December 9, 2018