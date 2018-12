Μπάτλερ: «Αυτά κάνει πάντα ο Γκρίφιν» (vid)

Αρκετές φορές η κατάσταση ξέφυγε στην αναμέτρηση των Σίξερς με τους Πίστονς. Ο Τζίμι Μπάτλερ βρέθηκε τις περισσότερες φορές στο προσκήνιο με πιο χαρακτηριστική φάση την αγκωνιά που δέχτηκε από τον Μπλέικ Γκρίφιν.

Ο γκαρντ των Σίξερς αργότερα ανέφερε, «προσπαθούσε να φανεί σκληρός, έριχνε αγκωνιές και όλα αυτά τα... καλά. Αυτό κάνει συνέχεια. Ας τον αφήσουμε να τα κάνει λοιπόν».

Jimmy and Blake were going at each other late in the 4th pic.twitter.com/OwlCTYyhr3

