Τέταρτο... quadruple double με 10 λάθη ο Ουέστμπρουκ! (pic)

Τα 4 quadruple double με λάθη έφτασε στην καριέρα του ο Ράσελ Ουέστμπρουκ.

Ο ηγέτης της Οκλαχόμα είχε 24 πόντους, 17 ριμπάουντ, 13 ασίστ και 10 λάθη σε μια ξεχωριστή βραδιά για αυτόν.

Ο άλλος παίκτης που μετρά τουλάχιστον δύο ματς, έχοντας quadruple με λάθη είναι ο Τζέιμς Χάρντεν.

Russell Westbrook recorded his 4th career game with a triple-double and 10 turnovers. According to Elias, it’s the most such games since individual TOs became official in 1977-78. James Harden is the only other player with multiple games of a triple-double with 10 turnovers. pic.twitter.com/RDO5Wrg5RE

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 8 Δεκεμβρίου 2018