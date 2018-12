Ασταμάτητος ήταν ο ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν απέναντι στους Λέικερς.

Ο ηγέτης των Σπερς φόρτωσε με 36 πόντους το αντίπαλο καλάθι, οδηγώντας εκ του ασφαλούς την ομάδα του στη νίκη.

Επιπλέον είχε 9 ασίστ και 8 ριμπάουντ.

Δείτε τα καλύτερα του

DeMar DeRozan tallies a game-high 36 PTS, to go with 9 AST, 8 REB in the @spurs victory! #GoSpursGo pic.twitter.com/rlzZW65Ird

— NBA (@NBA) 8 Δεκεμβρίου 2018