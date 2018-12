Γιάννης: «Πρέπει να εντάξουμε τους καινούργιους στην ομάδα, με νοιάζει να κερδίζω» (vid)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μίλησε μετά την ήττα από τους Ουόριορς, τόνισε ότι είναι η ομάδα που του έκανε double team πιο πολύ απ΄όλες φέτος, στάθηκε στα χαμένα σουτ, ενώ όταν σιγουρεύτηκε ότι είναι επίσημο σχολίασε και την ανταλλαγή που έγινε από τους Μπακς.

«Όποτε έπαιρνα την μπάλα ήξερα ότι θα μου κάνουν double team, προσπάθησα να έχω υπομονή και να βρω τους συμπαίκτες μου. Όποτε έβρισκα χώρο, όποιος και να με μάρκαρε προσπάθησα να βρω χώρο και να φτιάξω παιχνίδι.

Σήμερα με μάρκαραν δύο άτομα πιο πολύ από όλα τα προηγούμενα παιχνίδια και πρέπει να προχωράω μπροστά. Σήμερα με έκλειναν δύο, προσπάθησαν να διώξουν την μπάλα από τα χέρια μου, αλλά πρέπει να εμπιστευτώ τους συμπαίκτες μου και ιδανικά εκείνοι θα κάνουν παιχνίδι.

Αυτό που κάνω στο παιχνίδι είναι να προσπαθώ να παίρνω τα ριμπάουντ, στήνω τα σκριν με υπομονή, προσπαθώ να ρολάρω, να δημιουργήσω παιχνίδι, να κάνω κάτι που δεν περιμένουν.

Βγήκαν έξω για να παίξουν σκληρά, παίζουν ενωμένοι, κυκλοφορούν την μπάλα, διασκεδάζουν στο παρκέ, αλλά στο τέλος της ημέρας νομίζω ότι εμείς απλά χάσαμε σουτ. Είχαμε μια σπουδαία ευκαιρία να κερδίσουμε αυτό το παιχνίδι, αλλά χάσαμε πολλά σουτ.

Πρέπει να ζήσεις με τα χαμένα σουτ. Αν κάποιος είναι ανοιχτός πάρει το σουτ και δεν το βάλει, απλά πρέπει να ζήσεις με αυτό, γιατί το επόμενο παιχνίδι θα βάλει το σουτ. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να βγαίνουν καλά σουτ».

Ο Γιάννης δεν παρέλειψε να πει έναν καλό λόγο για τους Χένσον και Ντελαβεντόβα, αλλά είναι ξεκάθαρος ότι πλέον η ομάδα έχει νέους παίκτες που πρέπει να ενταχθούν γρήγορα και να συνεχίσουν να είναι οι Μπακς ένα σύνολο νικητών.

«Είναι δύσκολο να χάνω τον Χένσον, είμαστε μαζί έξι χρόνια, πάντα είναι χαμογελαστός, πάντα θετικός, σπουδαίος παίκτης, σπουδαίος συμπαίκτης και το να μην τον έχω εδώ θα είναι περίεργο.

Επίσης και ο Ντελαβεντόβα είναι ένας από τους καλύτερους συμπαίκτες που είχα ποτέ, σπουδαίος ηγέτης και ακόμα και όταν τα πράγματα δεν πήγαιναν ιδανικά για εκείνον πάντα ήταν θετικός, να κρατάει ψηλά την ψυχολογία της ομάδας. Έχουν μια ευκαιρία, θα συνεχίσουν να δουλεύουν, τους εμπιστεύομαι, αλλά τώρα έχουμε νέους παίκτες.

Είναι πλέον συμπαίκτες μου, πρέπει να τους εντάξουμε στην ομάδα και να προσπαθήσουμε να κερδίσουμε. Αυτό που με νοιάζει είναι να κερδίζουμε. Είναι καλό να έχουμε παίκτες με ταλέντο τριγύρω μας και καλά παιδιά οπότε θα είναι καλά».

"They were having fun out there, but at the end of the day I think we just missed shots. We had a great opportunity to win this game but we just missed a lot of shots.” pic.twitter.com/4LvX8rOLBy

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 8 Δεκεμβρίου 2018