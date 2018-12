Έχει πάρει... φωτιά ο Τζίμι Μπάτλερ!

Ο παίκτης των Σίξερς φαίνεται πως έχει βάλει σημάδι στους 38 πόντους, αφού μετά το ματς με τους Ράπτορς, κέρασε 38άρι και τους Πίστονς.

Ο Jimmy Buckets ήταν εντυπωσιακός, αφού μέτρησε και 6 ασίστ,, 6 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα και 1 τάπα.

Απολαύστε τον

Jimmy Butler guides the @sixers to victory in DET with his 2nd consecutive game scoring 38 PTS! #HereTheyCome pic.twitter.com/9tqFvgOmMY

— NBA (@NBA) 8 Δεκεμβρίου 2018