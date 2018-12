Σημαντικό trade για τους Μπακς, απέκτησαν τον Τζορτζ Χιλ!

Εξελίξεις για το ρόστερ των Μπακς υπήρξαν σήμερα το βράδυ, αφού έγινε ένα trade που άλλαξε τα δεδομένα για τα «Ελάφια». Ο Τζορτζ Χιλ μετακομίζει από το Κλίβελαντ για να γίνει κάτοικος Μιλγουόκι και πίσω στο Κλίβελαντ και τους Καβαλίερς πάνε οι Ντελαντόβα και Χένσον καθώς και ένα pick πρώτου γύρου και ένα δεύτερου για το μέλλον.

Στο trade συμμετείχαν και οι Ουίζαρντς, οι οποίοι πήραν τον Σαμ Ντέκερ, δίνοντας στα... ελάφια τον Τζέισον Σμιθ.

Οι Μπακς χάνουν έναν καλό αμυντικό όπως ο Ντελαβεντόβα, αλλά παίρνουν έναν καλύτερο σκόρερ όπως είναι ο Χιλ.

Η τράπουλα ανακατεύεται στο Μιγλουόκι και τα Ελάφια και μένει να δούμε αν οι δύο νέες αφίξεις θα κάνουν την διαφορά για το σύνολο των Μπακς.

Milwaukee is sending Dellavedova, John Henson and a first-round and future second-round pick to Cavs for George Hill, league source tells ESPN. https://t.co/L5vWlxdj8M

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 7 Δεκεμβρίου 2018