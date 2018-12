H... νύχτα της Γιουβέντους έγινε στο Μπρούκλιν! (pics & vids)

Λίγο πριν το μεγάλο ματς μεταξύ των Νετς και των Ράπτορς η ομάδα του Μπρούκλιν ντύθηκε στα... ασπρόμαυρα υποδεχόμενη την Γιουβέντους. Όλοι παρακολούθησαν το ντέρμπι μεταξύ της «Γηραιάς Κυρίας» και της Ίντερ είδαν το ματς ντυμένοι στα χρώματα των νικητών και μετά συνέχισαν με μπάσκετ.

Το παρών στο γήπεδο έδωσε και ο Τρεζεγκέ, με το... ασπρόμαυρο σόου να κλέβει την παράσταση στο παρκέ του ΝΒΑ.

The Juve leg of #JuventusNight is complete. Now it's our turn. #WeGoHard pic.twitter.com/1LcaMM4HUk

— Brooklyn Nets (@BrooklynNets) 7 Δεκεμβρίου 2018