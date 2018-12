Δεν... ψήνονται για Καρμέλο οι Λέικερς (pic)

Σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα ο King Τζέιμς φέρεται να έχει εκμυστηρευτεί στο κοντινό περιβάλλον του ότι θα ήθελε να γίνει κίνηση των Λέικερς για τον Καρμέλο Άντονι, εξηγώντας πως ο 34άχρονος φόργουορντ θα μπορούσε να βοηθήσει τους Καλιφορνέζους.

Παρ' όλα αυτά, ο δημοσιογράφος των L.A. Times, Μπραντ Τέρνερ αναφέρει πως «οι Λέικερς δεν έχουν καμία πρόθεση να αποκτήσουν τον Καρμέλο Άντονι». Ξεκαθάρισε, δε, πως ο ΛεΜπρόν ουδέποτε μίλησε στον Μάτζικ Τζόνσον σχετικά με το ενδεχόμενο απόκτησης του Μέλο.

Lakers have no interest in acquiring Carmelo Anthony, per sources. Sources said people want to attach players to Lakers now. Sources said Melo people called Lakers a while back and that LeBron hasn’t talked to Lakers prez Magic Johnson/Rob Pelinka about getting Melo.

— Brad Turner (@BA_Turner) 7 Δεκεμβρίου 2018