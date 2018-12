Λίλαρντ λαμπρός οδηγεί τους Μπλέιζερς! (vid)

Παναθηναϊκός – Φενέρμπαχτσε με πριμ 5%*, ακόμα καλύτερες αποδόσεις και 190+ ειδικά στοιχήματα! (21+) * Ισχύουν Οροι και Προϋποθέσεις.

Οι Μπλέιζερς πρέπει να νιώθουν τυχεροί που έχουν έναν παίκτη σαν τον Λίλαρντ.

Ο ηγέτης του Πόρτλαντ έκανε το κομμάτι του και κόντρα στους Σανς, οδηγώντας την ομάδα του στο θετικό αποτέλεσμαο

Ο Dame είχε 25 πόντους, 8 ασίστ και 5 ριμπάουντ και έδειξε ποιος είναι το «αφεντικό».

The @trailblazers earn the victory vs. PHX behind 25 PTS, 8 AST, 5 REB from Damian Lillard! #RipCity pic.twitter.com/O940r9tsB7

— NBA (@NBA) 7 Δεκεμβρίου 2018