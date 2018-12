Ίρβινγκ: «Για να γίνουμε μια σπουδαία ομάδα, πρέπει να δουλέψουμε γι' αυτό» (vid)

Με την διάθεση στα ύψη μετά την 4η νίκη τους οι Σέλτικς δείχνουν να έχουν μπει σε έναν καλό δρόμο. Μπορεί οι Κέλτες να μην ξεκίνησαν ιδιαίτερα εντυπωσιακά την σεζόν, αλλά δείχνουν να... συνέρχονται και αυτό φαίνεται και από τα αποτελέσματα τους.

Με την νίκη τους επί των Νικς έφτασαν την 4 συνεχόμενη και ο Ίρβινγκ που ήταν εξαιρετικός με 22 πόντους, τόνισε ότι χρειάζεται να μάθουν ο ένας τον άλλον, ενώ παραδέχτηκε ότι μόνο με σκληρή δουλειά έρχονται τα αποτελέσματα.

«Δεν έδειχνε όμορφο, δεν το νιώθαμε καλό, δεν διασκεδάζαμε με το παιχνίδι. Ερχόμασταν για να προπονηθούμε κάθε μέρα με παίκτες που θες να μάθεις και να εμπιστευτείς.

Θέλουμε να έχουμε ένα περιβάλλον που όλοι θα νιώθουν άνετα και αυτό απαιτεί να δουλεύεις για την τελειότητα. Και αυτό απαιτεί να ξέρεις ποιον έχεις γύρω σου, ποιος είναι μέρος της ομάδας σου και αυτό θέλει δουλειά. Για να γίνουμε μια σπουδαία ομάδα, πρέπει να δουλέψουμε γι' αυτό».

Η δημοσιογράφος δεν δίστασε πάντως να τον ρωτήσει για την διαφορά στο... παιχνίδι του με μαλλιά και από τότε που κουρεύτηκε, με τον Ίρβινγκ να είναι ξεκάθαρος.

«Θα κάνω ότι θέλω με τα μαλλιά μου, αλλά χαίρομαι που δεν έχω το βάρος τους πάνω μου».

