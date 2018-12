Ηγέτης ήταν ο Κάιρι Ίρβινγκ στο ματς με τους Νικς.

Ο παίκτης των Σέλτικς μέτρησε 22 πόντους με 8 ασίστ, κάτι που επέτρεψε στους Σέλτικς να φτάσουν στην 4η σερί νίκη τους.

Απολαύστε τα καλύτερα του Uncle Drew

Kyrie Irving goes for 22 PTS, 8 AST, 3 3PM in the @celtics 4th consecutive W! #CUsRise pic.twitter.com/70cZVrIckN

— NBA (@NBA) 7 Δεκεμβρίου 2018