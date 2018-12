Τα... έσπασε και αποβλήθηκε σε λιγότερο από 3 λεπτά ο Γκομπέρ (vids)

Ο Ρούντι Γκομπέρ κατάφερε κάτι... μοναδικό. Χρεώθηκε με δύο γρήγορα φάουλ με την έναρξη του παιχνιδιού, νευρίασε και βγαίνοντας από το παρκέ, ξέσπασε σε κάτι νερά με αποτέλεσμα να αποβληθεί, ενώ πρόλαβε να παίξει κάτι λιγότερο από τρία λεπτά.

Αυτό δεν τον... πτόησε πάντως ιδιαίτερα, αφού βρέθηκε στο γυμναστήριο για να προπονηθεί αμέσως μετά την αποβολή του.

Rudy Gobert picked up two early fouls and got ejected. pic.twitter.com/kzhDlTqQCV

Rudy Gobert went straight into a workout after getting ejected in 1Q pic.twitter.com/KJc4f6zVkR

— Bleacher Report (@BleacherReport) 7 Δεκεμβρίου 2018