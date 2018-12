Τρομερή κίνηση Ίρβινγκ: Έδωσε τα παπούτσια του σε έναν πιτσιρικά! (vid)

Σε μια μοναδική κίνηση προχώρησε ο Κάιρι Ίρβινγκ. Ο άσος των Σέλτικς, μετά το παιχνίδι με τους Νικς, είδε έναν μικρό φίλο της ομάδας του που βρισκόταν κοντά στο παρκέ να του ζητά να του δώσει κάτι από αυτά που φοράει.

Ο Ίρβινγκ, δεν δίστασε κι αμέσως έβγαλε τα παπούτσια του και τα έδωσε στον πιτσιρικά με την χαρά του όπως φαίνεται και στο βίντεο να είναι τεράστια!

Another assist for @KyrieIrving . Game-worn Nike Kyrie 5 to the young fan.

@NBA pic.twitter.com/IcpvUh2fpS

— B/R Kicks (@brkicks) 7 Δεκεμβρίου 2018