Απολαυστικός ήταν ο ΛεΜπρόν Τζέιμς κόντρα στους Σπερς.

Ο ηγέτης των Λέικερς έκανε... όργια με 42 πόντους και... καθάρισε τους Σπερς, δείχνοντας ποιος είναι ο «Βασιλιάς».

Επιπλέον ο LBJ γέμισε τη στατιστική του με 6 ασίστ και 5 ριμπάουντ

LeBron James (42 PTS, 6 AST, 5 REB) heats up for 20 PTS in the 4th, helping

the @Lakers capture their 8th win in their last 9 home games! #LakeShow pic.twitter.com/KxVfNWLyVN

— NBA (@NBA) 6 Δεκεμβρίου 2018