Τα «όργια» του Πολ Τζορτζ και η νικητήρια τριποντάρα! (vid)

Ποιος είδε τον Πολ Τζορτζ και δεν τον φοβήθηκε στο ματς με τους Νετς.

Ο «PG13» ήταν ασταμάτητος απέναντι στο Μπούκλιν, αφού έκανε season-high με 47 πόντους (25 στην 4η περίοδο), ενώ έβαλε το... κερασάκι στην τούρτα με τη νικητήρια τριποντάρα.

Οι Θάντερ κάνουν πολύ καλή σεζόν και ο Τζορτζ είναι.... αγριεμένος.

Στο ματς με τους Νετς επέστρεψαν από το -20 στην τέταρτη περίοδο, αφού ο superstar τους είχε... κέφια

Season high 47 PTS. Game-winning triple.

Paul George & the @okcthunder erase a 20 point 4th quarter deficit to secure the victory in Brooklyn! #ThunderUp pic.twitter.com/Ybn4YgfVpA

— NBA (@NBA) 6 Δεκεμβρίου 2018