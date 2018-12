Στην μούρη του Γκρίφιν ο Γιάννης (vid)

Για έναν παίκτη που κάνει επίθεση δεν υπάρχει καλύτερο (εκτός φυσικά του buzzer beater) από να καρφώνει στην μούρη του αντιπάλου και για έναν αμυντικό να δέχεται αυτό το κάρφωμα. Στο Μπακς-Πίστονς το είδαμε και αυτό με τον Greek Freak να δείχνει στον Μπλέικ Γκρίφιν πως κάτω από την ρακέτα δεν μπορεί κανείς να τον σταματήσει. Ο ηγέτης των Πίστονς το επιχείρησε και έφαγε και το κάρφωμα στην μούρη του και έκανε και φάουλ. Ας πρόσεχε...

By the transitive property, Giannis just dunked over car. #FearTheDeer pic.twitter.com/5d3TeKFexz

— Milwaukee Bucks (@Bucks) December 6, 2018