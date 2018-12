Ανεβάζει για τα καλά στροφές μετά τον τραυματισμό του ο Στεφ Κάρι. Ο ηγέτης των Ουόριορς ήταν εξαιρετικός στην πρώτη περίοδο του αγώνα με τους Καβαλίερς στο Κλίβελαντ. Για την ακρίβεια σε 10 λεπτά ο Κάρι είχε 16 πόντους με 4/5 τρίποντα και 2/3 δίποντα, ενώ κατέβασε και 2 ριμπάουντ δίνοντας και 2 ασίστ.

Steph dropped 16 PTS (4 3PM) in just the 1st quarter as the @warriors return to Cleveland. #DubNation pic.twitter.com/XFOkhT9nxU

— NBA TV (@NBATV) December 6, 2018