«Πείραγμα» Κούζμα σε ΛεΜπρόν: «Παππού ξέχασες την μαγκούρα σου» (pic)

Ο «βασιλιάς» του ΝΒΑ με χαρακτηριστική ανάρτηση έγραψε ότι «έπεσα για ύπνο στις 8.30 το βράδυ και ξύπνησα στις 7.30 το πρωί. Στην κυριολεξία κοιμήθηκα 11 ώρες! Έχασα το Χριστουγεννιάτικο πάρτι και τα πάντα!» με τον συμπαίκτη του να του απαντάει άμεσα!

«Επίσης ξέχασες τη μαγκούρα σου στις εγκαταστάσεις παππού» και όπως ήταν λογικό το... twitter πήρε «φωτιά» από τα σχόλια.

Πλέον μένει να δούμε τις... συνέπειες για τον Κούζμα στο επόμενο ματς των Λέικερς. Άραγε πόσες φορές θα του δώσει τη μπάλα ο ΛεΜπρόν; Άραγμα, ποπ κορν και... καλή μας απόλαυση!

You left your walking stick at the facility as well grandpa. @KingJames https://t.co/pEFYjqTMAu

— kuz (@kylekuzma) 5 Δεκεμβρίου 2018