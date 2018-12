Όπως ανέφεραν τα Μέσα στις ΗΠΑ ο σταρ των Ουάσινγκτον Ουίζαρντς δεν ταξίδεψε στην Ατλάντα λόγω προσωπικού θέματος.

Το εν λόγω θέμα μπορεί να μην δημοσιοποιήθηκε ωστόσο έχει να κάνει με την εγκυμοσύνη της συντρόφου του, με τον ίδιο να θέλει να περάσει χρόνο μαζί της.

John Wall is not in Atlanta and will not play tonight due to personal reasons.

— Candace Buckner (@CandaceDBuckner) 5 Δεκεμβρίου 2018