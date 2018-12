Σπερς: Έγραψαν αρνητική ιστορία με τις τρεις «30άρες»! (pic)

Δεν πάνε καθόλου καλά τα πράγματα για τους Σπερς τον τελευταίο καιρό.

Το Σαν Αντόνιο... διασύρθηκε με 139-105 από τους Τζαζ και έγινε η 5η ομάδα στην ιστορία της λίγκας που έχασε τρία ματς με 30+ πόντους διαφορά μέσα σε μια εβδομάδα.

Μάλιστα αυτό το στατιστικό έχει να εμφανιστεί από την αγωνιστική περίοδο 2005-06, τότε που στη θέση των «σπιρουνιών» βρέθηκαν οι Μπλέιζερς.

The Spurs are the 5th team in NBA history to lose 3 games by at least 30 points in a single week and first since the 2005-06 Trail Blazers. (h/t @EliasSports) pic.twitter.com/hkV0XPGIzl

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 5 Δεκεμβρίου 2018