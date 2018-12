Το κοινό της Γιούτα καλωσόρισε τον Κάιλ Κόρβερ στην επιστροφή του στην ομάδα, με τον σουτέρ των Μορμόνων να έχει 15 πόντους με 3/4 τρίποντα.

Το «μπουγέλο» φυσικά δεν γινόταν να το γλιτώσει, με τους Ντόνοβαν Μίτσελ και Τζο Ίνγκλες να τον κάνουν μούσκεμα.

Δείτε το video

Kyle Korver (15 PTS) hits 3 triples off the bench in his @utahjazz 2018 home debut! #TeamIsEverything pic.twitter.com/gU3Wsgx0G4

— NBA (@NBA) 5 Δεκεμβρίου 2018