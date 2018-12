Άλλαξε τον αριθμό του και πήρε το 23 στο ντεμπούτο του ο γιος του ΛεΜπρον! (pic & vids)

Ο 14χρόνος Μπρόνι Τζέιμς έκανε ντεμπούτο με την ομάδα του καινούργιου του σχολείου στο Λος Άντζελες και τα πράγματα πήγαν εξαιρετικά για εκείνον. Πέτυχε 27 πόντους, ήταν ασταμάτητος, αλλά όλα τα βλέμματα τράβηξε κάτι άλλο.

Αντί να εμφανιστεί με το 0 στην πλάτη το οποίο είχε παραδεχτεί ότι φοράει επειδή θαυμάζει τον Ράσελ Ουέστμπρουκ, φόρεσε για πρώτη φορά το 23 του πατέρα του, με τον ΛεΜπρον να δηλώνει, «είμαστε μια υπερήφανη οικογένεια και είμαι ένας περήφανος μπαμπάς. Δεν ξέρω πόσο θα κρατήσει, αλλά σίγουρα με έκανε υπερήφανο».

Και συνέχισε:

«Ακόμα μετανιώνω που του έδωσα το όνομα μου. Όταν ήμουν μικρότερος, δεν είχα πατέρα, οπότε η σκέψη μου ήταν όταν έχω παιδί, θα κάνω ότι εκείνος δεν έκανε. Θα νιώσουν όλα όσα δεν ένιωσα εγώ. Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να τους δώσω τα εφόδια και είναι στο χέρι τους να διαγράψουν την δικιά τους διαδρομή.

Το παιδί μου έχει την δικιά του προσωπικότητα, έχει το δικό του DNA. Έχουμε το ίδιο όνομα, αλλά ακολουθεί το δικό του μονοπάτι. Αλλά ήταν ωραίο όταν ήρθε κάτω μερικές μέρες πριν και μου έδειξε ότι φοράει το 23 και ο άλλος μου ο γιος ήρθε και μου έδειξε ότι φοράει το 6».

Bronny is No. 23 and Bryce is No. 6.@KingJames is a proud dad (via @mcten) pic.twitter.com/87Nyc4o18U

— ESPN (@espn) 5 Δεκεμβρίου 2018