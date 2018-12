Μαγική τάπα και κάρφωμα στον αιφνιδιασμό ο Αντεμπάγιο (vid)

Μια από τις φάσεις της έως τώρα χρονιάς μας προσέφερε στο ματς των Χιτ με τους Μάτζικ ο Μπαμ Αντεμπάγιο. Φάση που είναι δεδομένο πως θα είναι στην κορυφή όχι μόνο του σημερινού top-5, αλλά ίσως και της εβδομάδας. Τι έκανε ο 20χρονος σέντερ της ομάδας του Μαϊάμι; Αρχικά έριξε τάπα και με τα δύο χέρια στον Φουρνιέ (μία με το ένα και μία με το άλλο) και μετά έτρεξε στον αιφινιδιασμό πήρε το ριμπάουντ και κάρφωσε. Ε τι άλλο να έκανε;

@Bam1of1 put in WORK on both ends of the floor! #HEATCulture pic.twitter.com/tkoRDSXsav

— NBA TV (@NBATV) December 5, 2018