«Διεγνώσθη με σύνδρομο θωρακικής εξόδου ο Φουλτζ» (pic)

Ο 20χρονος παίκτης των Σίξερς κατακρίθηκε αρκετά τους τελευταίους μήνες για το σουτ του και μετά από σειρά επισκέψεων σε ειδικούς, απεφάνθη από τι ταλαιπωρείται.

Σύμφωνα με τον ατζέντη του «ο Φουλτζ διεγνώσθη με σύνδρομο θωρακικής εξόδου, ένα σωματικό τραυματισμό. Το ΤΟS (Neurogenic Thoracic Outlet Syndrome) επηρεάζει τα νεύρα μεταξύ λαιμού και ώμου, με αποτέλεσμα την ανώμαλη λειτουργία και το εύρος κίνησης».

Fultz had visited several specialists in the past week and his attorney/agent tells ESPN that this TOS syndrome has been a finding on his neck and shooting shoulder. https://t.co/kQkabp6IIt

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 4 Δεκεμβρίου 2018