Ο Ουέιντ «πέταξε» πάνω από σταρ του χόκεϊ και τον χτύπησε στο πρόσωπο (pic & vid)

Ο «Flash»... πέταξε πάνω από τις court seats στο ματς με τους Τζαζ, στην προσπάθειά του να σώσει την κατοχή.

Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να χτυπήσει με το πόδι του το πρόσωπο του σταρ του χόκεϊ και κεντρικό των Florida Panthers, Αλεξάντερ Μπάρκοβ.

Ο άτυχος δευτεραθλητής κόσμου και χάλκινος στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σότσι ευτυχώς πήρε στα αστεία το περιστατικό και σχολίασε: «Είναι πολύ ωραίο να πετάει ο Ντουέιν Ουέιντ από πάνω σου» και δήλωσε πως ήταν «μεγάλη τιμή» να τον αναφέρει σε «τιτίβισμά» του ο 36χρονος γκαρντ των Χιτ.

«Ίσως πω στην ομάδα να του στείλει πάγο. Βασικά, τον γνωρίζω, είμαι θαυμαστής του και έχουμε συναντηθεί παλαιότερα. Δεν ήξερα, όμως, ότι τον χτύπησα. Είναι σίγουρα άσχημο να έχεις κάποιον να "πετάει" από πάνω σου και να σε χτυπάει στο πρόσωπο. Είμαι σίγουρος, όμως, ότι τον έχουν χτυπήσει χειρότερα», είπε ο Ουέιντ με χιούμορ.

When you think you see Gabrielle Union in the crowd @DwyaneWade @itsgabrielleu (via @FOXSportsFL) pic.twitter.com/aI3Qz07Xwa

— Overtime (@overtime) 4 Δεκεμβρίου 2018