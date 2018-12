Ένας οπαδός από την ομάδα του Ντάλας έβριζε την οικογένεια του Πάτρικ Μπέβερλι, με αποτέλεσμα ο παίκτης των Κλίπερς να αντιδράσει, να του πετάξει την μπάλα και να αποβληθεί από το ματς.

Η κορυφαία λίγκα τιμώρησε τον 30χρονο γκαρντ για την πράξη του, καθώς τού επέβαλε πρόστιμο $25.000.

Clippers‘ Pat Beverley has been fined $25,000 for throwing ball toward a fan in Dallas on Sunday night.

