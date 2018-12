To top-20 των free agents αξίας 427.3 εκατομμυρίων δολαρίων! (vid)

Το καλοκαίρι του 2019 αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον με δεδομένο ότι μπορεί να αλλάξει τις ισορροπίες στη λίγκα καθώς σπουδαία ονόματα γίνονται free agents. Το ΝΒΑ κινείται... ήδη στους ρυθμούς του Κέβιν Ντουράντ και το HoopsHype παρουσίασε το σχετικό top-20!

20. Γιόνας Βαλαντσιούνας (Τορόντο) - $16 εκατομμύρια (Player Option)

19. Μπίσμακ Μπιγιόμπο (Σάρλοτ) - $17 εκατομμύρια (Player Option)

18. Κεντ Μπέιζμπορ (Ατλάντα) - $18.1 εκατομμύρια (Player Option)

17. Γκόραν Ντράγκιτς (Μαϊάμι) - $18.1 εκατομμύρια (Player Option)

16. Ενές Καντέρ (Νέα Υόρκη) - $18.6 εκατομμύρια

15. Ουέσλι Μάθιους - (Ντάλας) - $18.6 εκατομμύρια

14. Κλέι Τόμπσον (Γκόλντεν Στέιτ) - $19 εκατομμύρια

13. Τζεφ Τιγκ (Μινεσότα) - $19 εκατομμύρια (Player Option)

12. Άλεν Κράμπε (Μπρούκλιν) - $19.3 εκατομμύρια (Player Option)

11. Τζίμι Μπάτλερ (Φιλαντέλφια) - $19.8 εκατομμύρια (Player Option)

10. Τζαμπάρι Πάρκερ (Σικάγο) - $20 εκατομμύρια (Team Option)

9. Καουάι Λέοναρντ (Τορόντο) - $20.1 εκατομμύρια (Player Option)

8. Καϊρί Ίρβινγκ (Βοστόνη) - $20.1 εκατομμύρια (Player Option)

7. ΝτεΆντρε Τζόρνταν (Ντάλας) - $22.9 εκατομμύρια

6. Χάρισον Μπαρνς (Ντάλας) - $24.1 εκατομμύρια (Player Option)

5. Μαρκ Γκασόλ (Μέμφις) - $24.1 εκατομμύρια (Player Option)

4. Χασάν Ουάιτσαϊντ (Μαϊάμι) - $24.4 εκατομμύρια (Player Option)

3. Αλ Χόρφορντ (Βοστόνη) - $29 εκατομμύρια (Player Option)

2. Πολ Μίλσαπ (Ντένβερ) -$29.1 εκατομμύρια (Team Option)

1. Κέβιν Ντουράντ (Γκόλντεν Στέιτ) - $30 εκατομμύρια (Player Option)

