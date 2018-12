Υπογράφει για 1.73 εκατομμύρια ο Νοά στους Γκρίζλις (pic)

Ο μέχρι πρότινος free agent 33χρονος σέντερ επιστρέφει στην αγωνιστική δράση μετά από την αποδέσμευσή του από τους Νιου Γιορκ Νικς για λογαριασμό των Γκρίζλις.

Πέρσι μέτρησε 1.7 πόντους και 2 ριμπάουντ σε 5.7' συμμετοχής μ.ό. με τους Νεοϋρκέζους ενώ πάτησε για τελευταία φορά παρκέ στις 23/1/2018, σε αγώνα κόντρα στους Ουόριορς.

After undergoing a team physical, free agent center Joakim Noah is signing a one-year, $1.73M prorated minimum deal with Memphis today, league sources tell ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 4 Δεκεμβρίου 2018