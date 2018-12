Πρώτη «μούρη» ο Giannis στο ΝΒΑ Store που άνοιξε στο Μιλάνο! (pics)

Ο «Greek Freak» ποζάρει με χαμόγελο δίπλα στους Ράσελ Ουέστμπρουκ και Μάρκο Μπελινέλι, στο πρώτο κατάστημα που άνοιξε η κορυφαία λίγκα στην Ευρώπη.

Οι άνθρωποι του ΝΒΑ επέλεξαν το «λίκνο της μόδας», το Μιλάνο, για να ανοίξουν το πρώτο ευρωπαϊκό μαγαζί τους, στο οποίο έχει σπεύσει ήδη πλήθος κόσμου.

Για όποιον είναι ήδη στην Ιταλία ή «πεταχτεί» μέχρι εκεί, το κατάστημα βρίσκεται στην «Galleria Passarella», η οποία είναι πολύ κοντά στην «Piazza San Babila».

The first NBA Store in the entire Europe opened today in Milano, Italy. pic.twitter.com/v7Jt0uGq0y

— Emiliano Carchia (@Carchia) 4 Δεκεμβρίου 2018