Κόμπι: «Ξανά πρωτάθλημα και θα γελάμε με τους φίλους του Ουόριορς που ήρθαν από το πουθενά!»

«Πριν το καταλάβετε καν, θα είμαστε και πάλι πρωταθλητές! Και θα γελάμε στα πρόσωπα των φίλων των Ουόριορς που ήρθαν από το πουθενά!» ήταν η χαρακτηριστική ατάκα του Κόμπι.

Με αυτόν τον τρόπο θέλησε να τονίσει την πλούσια ιστορία που έχουν οι Λος Άντζελες Λέικερς και ότι δεν... συγκρίνονται με τους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς, οι οποίοι κυριαρχούν τα τελευταία χρόνια.

Kobe’s parting shot: “We’ll be champions again before you know it. And we’ll be laughing in the faces of all those Warriors fans who came out of nowhere.”

