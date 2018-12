Το απίθανο καλάθι του Γιόκιτς που δεν μέτρησε! (vid)

Με το σκορ στο 104 – 103 στο παιχνίδι την Νάγκετς με τους Ράπτορς και 7 δευτερόλεπτα να μένουν στο ρολόι, η ομάδα του Τορόντο ήθελε να κάνει φάουλ. Ο Γιόκιτς πήρε την μπάλα και το φάουλ έγινε σχεδόν αμέσως μόνο που ο Σέρβος την πέταξε κάπως άτσαλα και εκείνη βρέθηκε στο καλάθι.

Το καλάθι μπορεί να είναι αρκετά εντυπωσιακό, αλλά τελικά δεν μέτρησε.

Δείτε την εντυπωσιακή φάση:

Jokic with the craziest bucket that doesn't count pic.twitter.com/1n4LrQCunl

— Bleacher Report (@BleacherReport) 4 Δεκεμβρίου 2018