Δεν σταματά να ταλαιπωρεί τον Μίλσαπ ο Σιάκαμ.

Ο παίκτης των Ράπτορς έβγαλε 2 φορές την ίδια φάση με εντυπωσιακό spin, άφησε... παγωτό τον ψηλό των Νάγκετς και σκόραρε.

Απολαύστε τον

Pascal breaks out two spin moves in Toronto! #WeTheNorth pic.twitter.com/bUyvp9K9Nf

— NBA (@NBA) 4 Δεκεμβρίου 2018