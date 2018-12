Rookies του Μήνα οι Ντόντσιτς και Γιανγκ! (pics & vid)

Ο Σλοβένος οδήγησε τους Μάβερικς σε ρεκόρ 8-2 στο Ντάλας τον Οκτώβριο/Νοέμβριο, κάνοντας team high με 18.5 πόντους, 6.5 ριμπάουντ (δεύτερος), 4.3 ασίστ (δεύτερος) και 1.1 κλεψίματα σε 33.1 λεπτά συμμετοχής σε αυτό το διάστημα, έχοντας 44.3% στα σουτ εντός πεδιάς (129/291), 38.2% στα τρίποντα (47/123) και 79% στις βολές (64/81).

Σε ό,τι αφορά τον Γιανγκ, ο rookie γκαρντ της Ατλάντα μέτρησε 15.6 πόντους, 7.6 ασίστ και 3 ριμπάουντ.

3 Δεκεμβρίου 2018