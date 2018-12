Ρεκόρ... εννέα χρόνων στις 50άρες για το ΝΒΑ! (pic)

Αν μη τι άλλο πρόκειται για ένα φοβερό ρεκόρ στο καλύτερο πρωτάθλημα του πλανήτη, πολλώ δε μάλλον αναλογιστεί κάποιος ότι δεν έχει περάσει καλά-καλά ενάμιση μήνα από τότε που ξεκίνησε η σεζόν.

Αισίως 8 διαφορετικοί παίκτες έχουν καταφέρει να πετύχουν 50 ή περισσότερους πόντους σε κάποιο παιχνίδι, αριθμός που αποτελεί... ρεκόρ τα εννιά τελευταία χρόνια.

Συγκεκριμένα το έχουν πετύχει οι Κέβιν Ντουράντ, Τζέιμς Χάρντεν, Στεφ Κάρι, Μπλέικ Γκρίφιν, Κέμπα Ουόκερ, ΛεΜπρόν Τζέιμς, Ντέρικ Ρόουζ και Κλέι Τόμπσον!

There were 8 50-point games before Dec. 1 this season.



In the previous 9 seasons, there were 8 COMBINED pic.twitter.com/VrcBhFdxWx

— ESPN (@espn) 3 Δεκεμβρίου 2018