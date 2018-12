Χακίμ Ολάζουον: Όταν το «όνειρο» έγινε... πραγματικότητα! (pic & vid)

O «Dream» του καλύτερου πρωταθλήματος του πλανήτη είχε αναδειχθεί πολυτιμότερος παίκτης του ΝΒΑ, τόσο στην regular season, όσο και στους τελικούς κόντρα στους Νιου Γιορκ Νικς.

Με 4-3 νίκες, οι Χιούστον Ρόκετς είχαν κατακτήσει τον τίτλο και εκείνος «έγραφε» τον καλύτερο επίλογο στην πιο «ονειρική» σεζόν της καριέρας του.

Εκείνη τη χρονιά ο Χακίμ Ολάζουον μέτρησε κατά μέσο όρο 27,3 πόντους, 11,9 ριμπάουντ, 3,7 τάπες, 3,6 ασίστ, 1,6 κλεψίματα έχοντας επίσης 53% στα σουτ εντός παιδιάς και 72% στις βολες.

Το ΝΒΑ TV θυμήθηκε την καλύτερη σεζόν του «Hakeem the Dream».

A closer look at The Dream's MVP numbers! #MVPMonday pic.twitter.com/r4gr2IfUJF

— NBA TV (@NBATV) 3 Δεκεμβρίου 2018