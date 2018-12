Ο ΛεΜπρόν πήγε να βοηθήσει τον τραυματία Μπούκερ (vids)

Άτυχος στάθηκε ο γκαρντ των Σανς, ο οποίος αναγκάστηκε να αποχωρήσει από το παιχνίδι με τους «λιμναθρώπους», εξαιτίας τραυματισμού στο αριστερό πόδι.

Ο 22χρονος παίκτης βρήκε από το παρκέ και «τσέκαρε» το πόδι του, με τον «Βασιλιά» να σπεύδει δίπλα του, για να τον βοηθήσει.

Η στιγμή του τραυματισμού

Devin Booker was forced to leave the game in the second quarter after suffering a hamstring injury.

LeBron and Tyson Chandler went to check on the young star right after it happened. pic.twitter.com/AOlqjvbhqy

