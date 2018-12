Η «μάχη» Μπέβερλι και Σμιθ... άφησε ένα δόντι στο παρκέ! (vid)

Ο Ντένις Σμιθ Τζ. έφυγε με ένα δόντι λιγότερο από το παιχνίδι κόντρα στους Κλίπερς, αφού η κόντρα του με τον Πάτρικ Μπέβερλι δεν έληξε χωρίς απώλειες.

Οι δυο τους έπεσαν στο παρκέ για να διεκδικήσουν την μπάλα, όταν στο παρκέ ο Σμιθ έφτυσε το δόντι του. Το επόμενο πλάνο στο πρόσωπο του παίκτη των Μάβερικς είναι διαφωτιστικό για το τι ακριβώς συνέβη.

Patrick Beverley fights over the ball and Dennis Smith Jr leaves with a missing tooth.

(Via @SportsCenter)pic.twitter.com/dWPOFxUxwH

— Yahoo Sports NBA (@YahooSportsNBA) 3 Δεκεμβρίου 2018