Σπουδαία σεζόν κάνει ο Καουάι Λέοναρντ και οι Ράπτορς αισιοδοξούν πως θα κάνουν επιτέλους κάτι καλό όταν έρθει η ώρα των playoffs.

O ηγέτης του Τορόντο μέτρησε 34 πόντους, βοηθώντας την ομάδα του να πάει στο 20-4.

Δείτε τις καλύτερες στιγμές του «Klaw»

Kawhi Leonard pours in 34 PTS, leading the @Raptors to their 8th straight W and a 20-4 record! #WeTheNorth pic.twitter.com/ShbZ6V14Tt

— NBA (@NBA) 2 Δεκεμβρίου 2018