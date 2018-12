Άλλος έχει το όνομα Uncle Drew, άλλος είχε τη χάρη στο ματς των Σέλτικς με τη Μινεσότα.

Ο Ντέρικ Ρόουζ... εξέθεσε τον Κάιρι Ίρβινγκ με την ντρίμπλα του και έφτασε μέχρι το καλάθι.

Δείτε την κίνηση του

D-Rose handles and comes back to his left! #AllEyesNorth 99#CUsRise 103

3:31 remaining on @NBATV pic.twitter.com/RwrK0Lu4zl

— NBA (@NBA) 2 Δεκεμβρίου 2018