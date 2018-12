Show από τον Μούσια κόντρα στους Μπουλς.

Ο ηγέτης των Ρόκετς μέτρησε 30 πόντους,7 ασίστ και 6 ριμπάουντ, κάτι που οδήγησε στη νίκη την ομάδα του.

Απολαύστε τα όσα έκανε στο παρκέ.

James Harden tallies 30 PTS, 7 AST, 6 REB as the @HoustonRockets defeat CHI at home! #Rockets pic.twitter.com/57bqkPV3zR

— NBA (@NBA) 2 Δεκεμβρίου 2018