Δεν βρήκαν αντίδοτο για να αντιμετωπίσουν τον Μούντιε οι Μπακς.

Ο γκαρντ των Νικς είχε 28 πόντους με 7 ασίστ, σκοράροντας μερικά κρίσιμα καλάθια στα τελευταία λεπτά της 4ης περιόδου και της παράτασης.

Ηταν ο άνθρωπος που... σκότωσε τα... ελάφια του Γιάννη Αντετοκούνμπο!

Emmanuel Mudiay comes up clutch at MSG, guiding the @nyknicks to victory in OT with 28 PTS, 7 AST! #NewYorkForever pic.twitter.com/HsRMVAW5YX

— NBA (@NBA) 2 Δεκεμβρίου 2018