Αποθεώθηκε από ομογενείς στη Νέα Υόρκη ο Γιάννης (vid)

Τι είχες Γιάννη, τι είχα πάντα, θα μπορούσε να πει κανείς! Πάλι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρέθηκε στη Νέα Υόρκη και για ακόμα μια φορά πολλοί ομογενείς βρέθηκαν εκεί ώστε να τον υποδεχτούν και να τον αποθεώσουν. Αφού είδαν το παιχνίδι με τους Νικς, στη συνέχεια περίμεναν έξω από το γήπεδο των «Greek Freak».

Εκείνος βγήκε από τα αποδυτήρια και πριν αποχωρήσει με την αποστολή, βρέθηκε εκεί που ήταν οι Έλληνες και τον περίμεναν ώστε να φωτογραφηθεί μαζί τους και να υπογράψει αυτόγραφα.

Despite the loss, @Giannis_An34 signed autographs and took photos with Greek supporters after the game!! pic.twitter.com/qNANHm3BJD

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 2 Δεκεμβρίου 2018