Έτοιμος για το ντεμπούτο του ο Μάρκανεν! (pic)

Ο Φινλανδός πάουερ φόργουορντ ταλαιπωρήθηκε από τραυματισμό στον δεξιό αγκώνα στο training camp των Μπουλς και δεν έχει παίξει ακόμη φέτος.

Πέρσι έπαιξε σε 68 αγώνες και είχε 15.2 πόντους και 7.5 ριμπάουντ ανά αγώνα. Όπως αναφέρει ο Shams Charania, αναμένεται να πάρει χρόνο συμμετοχής στην αναμέτρηση με το Χιούστον.

Chicago's Lauri Markkanen is expected to make his season debut tonight in Houston. He is listed "probable" to return to the Bulls lineup against Rockets after suffering a sprained right elbow in training camp.

— Shams Charania (@ShamsCharania) 1 Δεκεμβρίου 2018