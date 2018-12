Αν ο Τόμπσον ναυαγήσει σε νησί, θέλει μαζί του Κάρι, Άνταμς και Μαλόουν! (pic)

Ο φόργουορντ των Ουόριορς κλήθηκε να απαντήσει σε αυτή την ερώτηση κι έδωσε... ρέστα με τις αιτιολογίες του.

«Πιθανώς πρώτα τον Στίβεν Άνταμς, επειδή μοιάζει με τον Aquaman και θα ήταν πολύ έμπειρος με τον ωκεανό. Μετά μάλλον τον Στεφ, γιατί σκέφτεται λογικά και λύνει ό,τι πρόβλημα υπάρχει. Και τρίτον... Μάλλον θα διαλέξω τον Καρλ Μαλόουν, επειδή νομίζω πως είναι καλός κυνηγός. Θα κυνηγούσε και θα μάζευε για το πλήρωμα. Έχει μεγάλους αγκώνες, θα έφερνε μερικά ζώα», ήταν τα λόγια του.

Klay Thompson knows who he's rolling with if he ever gets stranded on a desert island pic.twitter.com/wKBTJAqYf0

