Ο Κώστας Αντετοκούνμπο είχε 2 πόντους με 1/6 σουτ, όμως μάζεψε 11 ριμπάουντ, μοίρασε 2 ασίστ και έκανε 2 τάπες.

Τη νίκη στην θυγατρική των Μάβερικς, χάρισε ο Ντάριλ Μέικον στα 8,7 δευτερόλεπτα για το φινάλε του ματς.

— Texas Legends (@TexasLegends) 1 Δεκεμβρίου 2018