Σπερς: Δεύτερη μεγαλύτερη εντός έδρας ήττα στην ιστορία τους! (pic)

Δύσκολες οι τελευταίες μέρες για το Σαν Αντόνιο.

Οι Σπερς... διασύρθηκαν με 136-105 από τους Ρόκετς, κάνοντας δύο αρνητικά ρεκόρ.

Οι 31 πόντοι με τους οποίους έχασαν, αποτελούν την 2η μεγαλύτερη εντός έδρας ήττα στην ιστορία τους. Επιπλέον για δεύτερη φορά χάνουν 2 σερί ματς με 30+ πόντους. Η πρώτη ήρθε στις 25 και 27 Νοέμβρη του 1987.

Δεν πάνε καλά τα πράγματα για τα... σπιρούνια.

The Rockets beat the Spurs by 31, handing San Antonio its 2nd-largest home loss in franchise history.

This is the 2nd time the Spurs have lost consecutive games by 30+ points in franchise history (Nov. 25-27, 1987). pic.twitter.com/1Hhk4vXWIM

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 1 Δεκεμβρίου 2018